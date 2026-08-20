J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J M Smucker-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
J M Smucker-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 113.05 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.885 J M Smucker-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.66 USD, da sich der Wert einer J M Smucker-Aktie am 19.08.2026 auf 122.84 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 108.66 USD, was einer positiven Performance von 8.66 Prozent entspricht.
Alle J M Smucker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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