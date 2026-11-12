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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätte eine Investition in J M Smucker von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurden J M Smucker-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 109.83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.910 J M Smucker-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 121.16 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 11.11.2026 auf 133.07 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.16 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von J M Smucker belief sich zuletzt auf 14.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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