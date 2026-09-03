S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätte eine Investition in J M Smucker von vor 5 Jahren abgeworfen

J M Smucker-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 120.61 USD. Bei einem J M Smucker-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 82.912 J M Smucker-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 131.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’897.94 USD wert. Damit wäre die Investition um 8.98 Prozent gestiegen.

Alle J M Smucker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch