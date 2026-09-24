S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel hätte eine Investition in J M Smucker von vor 3 Jahren gekostet

Vor 3 Jahren wurden J M Smucker-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der J M Smucker-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 126.59 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das J M Smucker-Papier investiert hätte, befänden sich nun 78.995 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 122.41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’669.80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3.30 Prozent eingebüsst.

Am Markt war J M Smucker jüngst 12.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch