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J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058

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Rentable J M Smucker-Investition? 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J M Smucker von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in J M Smucker gewesen.

J. M. Smucker
104.94 CHF 3.25%
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Vor 1 Jahr wurden J M Smucker-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 103.52 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das J M Smucker-Papier investiert hätte, hätte er nun 96.600 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’769.71 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 14.10.2026 auf 121.84 USD belief. Damit wäre die Investition 17.70 Prozent mehr wert.

J M Smucker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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