J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable J M Smucker-Investition?
|
15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in J M Smucker von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in J M Smucker gewesen.
Vor 1 Jahr wurden J M Smucker-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 103.52 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das J M Smucker-Papier investiert hätte, hätte er nun 96.600 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’769.71 USD, da sich der Wert eines J M Smucker-Anteils am 14.10.2026 auf 121.84 USD belief. Damit wäre die Investition 17.70 Prozent mehr wert.
J M Smucker erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!