Vor 3 Jahren wurden J M Smucker-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 111.69 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die J M Smucker-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.953 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 133.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’197.24 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19.72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von J M Smucker belief sich zuletzt auf 14.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch