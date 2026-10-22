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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Titel J M Smucker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J M Smucker-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in J M Smucker-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 22.10.2023 wurden J M Smucker-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 112.73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die J M Smucker-Aktie investierten, hätten nun 0.887 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.10.2026 113.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 127.81 USD belief. Damit wäre die Investition um 13.38 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte J M Smucker einen Börsenwert von 13.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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