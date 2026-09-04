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Iron Mountain Aktie 26754105 / US46284V1017

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Lukrative Iron Mountain-Anlage? 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iron Mountain von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Iron Mountain-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Iron Mountain
94.12 CHF 1.90%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Iron Mountain-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91.08 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10.979 Iron Mountain-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 114.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’262.41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26.24 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain bezifferte sich zuletzt auf 33.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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