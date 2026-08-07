S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iron Mountain von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Iron Mountain-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91.83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.089 Iron Mountain-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 121.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32.81 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Iron Mountain bezifferte sich zuletzt auf 37.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch