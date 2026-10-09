Iron Mountain Aktie 26754105 / US46284V1017
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iron Mountain von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Iron Mountain-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Iron Mountain-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Iron Mountain-Papier bei 59.29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.687 Iron Mountain-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 190.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112.97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90.54 Prozent zugenommen.
Iron Mountain war somit zuletzt am Markt 34.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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