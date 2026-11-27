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|Rentable Iron Mountain-Investition?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iron Mountain von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Iron Mountain eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 26.11.2025 wurde die Iron Mountain-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86.22 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11.598 Iron Mountain-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’206.91 USD, da sich der Wert einer Iron Mountain-Aktie am 25.11.2026 auf 104.06 USD belief. Das entspricht einem Plus von 20.69 Prozent.
Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich jüngst auf 30.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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