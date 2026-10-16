S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iron Mountain von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Iron Mountain-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44.88 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Iron Mountain-Aktie investiert hat, hat nun 22.282 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 112.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’510.70 USD wert. Damit wäre die Investition um 151.07 Prozent gestiegen.

Iron Mountain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch