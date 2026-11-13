S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Iron Mountain-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Iron Mountain-Aktie bei 47.55 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Iron Mountain-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 210.305 Iron Mountain-Aktien. Die gehaltenen Iron Mountain-Anteile wären am 12.11.2026 24’096.74 USD wert, da der Schlussstand 114.58 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 140.97 Prozent.

Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich jüngst auf 33.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch