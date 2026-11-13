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|Profitables Iron Mountain-Investment?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Iron Mountain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iron Mountain von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Iron Mountain-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Iron Mountain-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Iron Mountain-Aktie bei 47.55 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Iron Mountain-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 210.305 Iron Mountain-Aktien. Die gehaltenen Iron Mountain-Anteile wären am 12.11.2026 24’096.74 USD wert, da der Schlussstand 114.58 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 140.97 Prozent.
Der Börsenwert von Iron Mountain belief sich jüngst auf 33.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Iron Mountain Inc
Analysen zu Iron Mountain Inc
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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