IQVIA Holdings Aktie 39103858 / US46266C1053
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Verlust hätte ein IQVIA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in IQVIA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem IQVIA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 260.50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in IQVIA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.384 IQVIA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.77 USD, da sich der Wert einer IQVIA-Aktie am 10.09.2026 auf 257.30 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1.23 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete IQVIA eine Marktkapitalisierung von 42.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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