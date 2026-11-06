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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IQVIA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in IQVIA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem IQVIA-Papier statt. Der Schlusskurs der IQVIA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 247.19 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40.455 IQVIA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’715.64 USD, da sich der Wert einer IQVIA-Aktie am 05.11.2026 auf 264.88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7.16 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IQVIA belief sich jüngst auf 43.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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