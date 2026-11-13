S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IQVIA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das IQVIA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 77.13 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das IQVIA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.297 IQVIA-Anteilen. Die gehaltenen IQVIA-Aktien wären am 12.11.2026 351.50 USD wert, da der Schlussstand 271.11 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 251.50 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von IQVIA belief sich zuletzt auf 45.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch