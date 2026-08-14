IQVIA Holdings Aktie 39103858 / US46266C1053
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in IQVIA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die IQVIA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 248.14 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hat, hat nun 40.300 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 241.52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’733.22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2.67 Prozent eingebüsst.
IQVIA war somit zuletzt am Markt 39.91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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