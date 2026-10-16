S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 16.10.2016 wurde das IQVIA-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das IQVIA-Papier bei 75.34 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die IQVIA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 132.732 IQVIA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der IQVIA-Aktie auf 271.04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35’975.58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 259.76 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von IQVIA betrug jüngst 43.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch