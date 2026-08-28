IQVIA Holdings Aktie 39103858 / US46266C1053
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IQVIA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IQVIA gewesen.
Das IQVIA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IQVIA-Aktie bei 188.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.299 IQVIA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’390.24 USD, da sich der Wert einer IQVIA-Aktie am 27.08.2026 auf 262.38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39.02 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von IQVIA belief sich zuletzt auf 43.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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