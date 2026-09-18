S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IQVIA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 18.09.2016 wurde die IQVIA-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 77.31 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die IQVIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.935 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’485.19 USD, da sich der Wert eines IQVIA-Papiers am 17.09.2026 auf 269.44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 248.52 Prozent erhöht.

Der IQVIA-Wert an der Börse wurde auf 44.16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch