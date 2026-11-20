Das IQVIA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die IQVIA-Aktie an diesem Tag bei 217.11 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die IQVIA-Aktie investierten, hätten nun 4.606 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 250.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’154.02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.40 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete IQVIA eine Marktkapitalisierung von 42.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch