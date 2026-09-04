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IQVIA Holdings Aktie 39103858 / US46266C1053

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IQVIA-Investition im Blick 04.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen IQVIA-Einstiegs gewesen.

IQVIA Holdings
215.31 CHF 0.65%
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Am 01.09.2023 wurde das IQVIA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 224.33 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die IQVIA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44.577 IQVIA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 12’108.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271.62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21.08 Prozent.

IQVIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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