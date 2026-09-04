IQVIA Holdings Aktie 39103858 / US46266C1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|IQVIA-Investition im Blick
|
04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen IQVIA-Einstiegs gewesen.
Am 01.09.2023 wurde das IQVIA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 224.33 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die IQVIA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44.577 IQVIA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 12’108.06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271.62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21.08 Prozent.
IQVIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IQVIA Holdings Inc Registered Shs
|
16:02
|S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IQVIA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in IQVIA von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.ch)