IQVIA Holdings Aktie 39103858 / US46266C1053
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel IQVIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IQVIA von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen IQVIA-Einstiegs gewesen.
Am 07.08.2023 wurde das IQVIA-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 219.30 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die IQVIA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.560 IQVIA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 1’059.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232.43 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5.99 Prozent.
IQVIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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