S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Verlust hätte ein IPG Photonics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der IPG Photonics-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91.86 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 108.861 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 71.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’730.24 USD wert. Mit einer Performance von -22.70 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle IPG Photonics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch