S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IPG Photonics von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden IPG Photonics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 87.94 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IPG Photonics-Aktie investiert, befänden sich nun 113.714 IPG Photonics-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’426.65 USD, da sich der Wert eines IPG Photonics-Papiers am 06.11.2026 auf 65.31 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25.73 Prozent abgenommen.

IPG Photonics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch