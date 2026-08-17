S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IPG Photonics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das IPG Photonics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IPG Photonics-Aktie 78.67 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die IPG Photonics-Aktie investierten, hätten nun 127.113 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des IPG Photonics-Papiers auf 85.79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’905.05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9.05 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von IPG Photonics belief sich jüngst auf 3.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch