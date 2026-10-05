IPG Photonics CorpShs Aktie 1196227 / US44980X1090
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Titel IPG Photonics-Aktie: Hätte sich eine Investition in IPG Photonics von vor 10 Jahren gelohnt?
Anleger, die vor Jahren in IPG Photonics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 05.10.2016 wurde das IPG Photonics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 83.38 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die IPG Photonics-Aktie investiert hat, hat nun 1.199 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 84.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0.80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von IPG Photonics bezifferte sich zuletzt auf 3.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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