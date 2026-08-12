Invitation Homes Aktie 35308683 / US46187W1071
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel wäre ein Investment in Invitation Homes von vor einem Jahr heute wert
Anleger, die vor Jahren in Invitation Homes-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Invitation Homes-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30.03 USD. Bei einem Invitation Homes-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.330 Invitation Homes-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 29.79 USD gerechnet, wäre die Investition nun 99.20 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0.80 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Invitation Homes bezifferte sich zuletzt auf 17.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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