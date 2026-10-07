S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte eine Invitation Homes-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28.14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 355.366 Invitation Homes-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’378.11 USD, da sich der Wert eines Invitation Homes-Anteils am 06.10.2026 auf 26.39 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6.22 Prozent vermindert.

Invitation Homes war somit zuletzt am Markt 15.33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch