S&P 500-Titel Invitation Homes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Invitation Homes-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Die Invitation Homes-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 31.68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31.566 Invitation Homes-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 855.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27.09 USD belief. Damit wäre die Investition um 14.49 Prozent gesunken.

Invitation Homes markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch