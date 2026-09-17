S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invesco von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Invesco-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Invesco-Papier bei 26.25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38.095 Invesco-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’145.90 USD, da sich der Wert eines Invesco-Anteils am 16.09.2026 auf 30.08 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’145.90 USD entspricht einer Performance von +14.59 Prozent.

Invesco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.60 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch