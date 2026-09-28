S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Paper von vor 10 Jahren bedeutet

International Paper-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 45.64 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die International Paper-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 219.095 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’672.69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.27 Prozent verringert.

Der International Paper-Wert an der Börse wurde auf 18.52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch