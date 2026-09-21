S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Paper-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die International Paper-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19.088 International Paper-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 34.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659.12 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 34.09 Prozent.

Der Marktwert von International Paper betrug jüngst 18.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch