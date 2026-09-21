International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Paper-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in International Paper-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurde die International Paper-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19.088 International Paper-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 34.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659.12 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 34.09 Prozent.
Der Marktwert von International Paper betrug jüngst 18.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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