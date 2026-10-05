S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Paper von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der International Paper-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das International Paper-Papier bei 47.17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die International Paper-Aktie investiert, befänden sich nun 2.120 International Paper-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen International Paper-Anteile wären am 02.10.2026 67.78 USD wert, da der Schlussstand 31.97 USD betrug. Mit einer Performance von -32.22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle International Paper-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch