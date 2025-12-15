Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
International Paper-Investition 15.12.2025 16:02:21

S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Paper von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in International Paper eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

International Paper
30.72 CHF -0.91%
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der International Paper-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 46.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in International Paper-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.446 International Paper-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 826.52 USD, da sich der Wert einer International Paper-Aktie am 12.12.2025 auf 38.54 USD belief. Das entspricht einem Minus von 17.35 Prozent.

Insgesamt war International Paper zuletzt 20.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

