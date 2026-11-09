S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Paper-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das International Paper-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33.26 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das International Paper-Papier investiert hätte, befänden sich nun 300.661 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 10’381.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.53 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.82 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für International Paper eine Börsenbewertung in Höhe von 18.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch