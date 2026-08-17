S&P 500-Titel International Paper-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Paper-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 17.08.2023 wurde die International Paper-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die International Paper-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 292.141 International Paper-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 40.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’901.84 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 11’901.84 USD, was einer positiven Performance von 19.02 Prozent entspricht.

International Paper wurde am Markt mit 21.59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch