Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’079 -0.2%  SPI 18’542 -0.2%  Dow 49’405 -0.6%  DAX 24’057 -1.2%  Euro 0.9172 0.1%  EStoxx50 5’828 -1.2%  Gold 4’680 -1.2%  Bitcoin 63’148 -0.7%  Dollar 0.7817 0.5%  Öl 107.8 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Lindt1057075Alcon43249246
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Titel International Paper-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können International Paper-Aktionäre erwarten
NASDAQ Composite Index-Papier MKS Instruments-Aktie: So viel Dividende zahlt MKS Instruments den Anlegern
S&P 500-Wert L3Harris Technologies-Aktie: Über diese Dividende können sich L3Harris Technologies-Anleger freuen
S&P 500-Papier Nisource-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nisource-Anleger freuen
Trading-Idee: Der Ölmarkt traut dem Frieden nicht
Suche...
eToro entdecken

International Paper Aktie 942105 / US4601461035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Auszahlung 12.05.2026 16:36:24

S&P 500-Titel International Paper-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können International Paper-Aktionäre erwarten

S&P 500-Titel International Paper-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können International Paper-Aktionäre erwarten

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt International Paper Aktionäre eine Dividende.

International Paper
25.36 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier International Paper am 11.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1.85 USD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 977.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 51.94 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Das International Paper-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 32.47 USD in den Feierabend. Die International Paper-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4.70 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 3.44 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der International Paper-Aktienkurs via New York um 43.84 Prozent verringert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -4.30 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von International Paper

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 1.88 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5.79 Prozent steigen.

Grunddaten von Dividenden-Titel International Paper

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens International Paper beträgt aktuell 17.465 Mrd. USD. Das International Paper-KGV beträgt aktuell 0.00. Der Umsatz von International Paper betrug in 2025 23.634 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf -6.95 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!

Nachrichten zu International Paper Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten