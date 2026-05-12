S&P 500-Titel International Paper-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können International Paper-Aktionäre erwarten

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier International Paper am 11.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1.85 USD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. 977.00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 51.94 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Das International Paper-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 32.47 USD in den Feierabend. Die International Paper-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4.70 Prozent. Die Dividendenrendite ist somit im Vorjahresvergleich gestiegen. Damals betrug sie noch 3.44 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der International Paper-Aktienkurs via New York um 43.84 Prozent verringert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -4.30 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von International Paper

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 1.88 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 5.79 Prozent steigen.

Grunddaten von Dividenden-Titel International Paper

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens International Paper beträgt aktuell 17.465 Mrd. USD. Das International Paper-KGV beträgt aktuell 0.00. Der Umsatz von International Paper betrug in 2025 23.634 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf -6.95 USD.

Redaktion finanzen.ch