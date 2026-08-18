S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden International Flavors Fragrances-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65.31 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.312 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des International Flavors Fragrances-Papiers auf 81.83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’252.95 USD wert. Das entspricht einem Plus von 25.29 Prozent.

International Flavors Fragrances wurde am Markt mit 21.50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch