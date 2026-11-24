Heute vor 5 Jahren wurden Trades der International Flavors Fragrances-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 147.47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.678 International Flavors Fragrances-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56.17 USD, da sich der Wert eines International Flavors Fragrances-Papiers am 23.11.2026 auf 82.84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43.83 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von International Flavors Fragrances bezifferte sich zuletzt auf 20.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch