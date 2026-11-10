S&P 500-Titel International Flavors Fragrances-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Flavors Fragrances von vor einem Jahr eingebracht

Am 10.11.2025 wurden International Flavors Fragrances-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen International Flavors Fragrances-Anteile an diesem Tag bei 62.78 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die International Flavors Fragrances-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.929 Anteile im Depot. Die gehaltenen International Flavors Fragrances-Aktien wären am 09.11.2026 1’344.86 USD wert, da der Schlussstand 84.43 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 34.49 Prozent.

Der Börsenwert von International Flavors Fragrances belief sich jüngst auf 20.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch