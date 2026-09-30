S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine IntercontinentalExchange Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden IntercontinentalExchange Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 168.48 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59.354 IntercontinentalExchange Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 152.19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’033.12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 9.67 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete IntercontinentalExchange Group eine Marktkapitalisierung von 85.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch