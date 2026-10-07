IntercontinentalExchange Group Aktie 22339711 / US45866F1049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|IntercontinentalExchange Group-Anlage
|
07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IntercontinentalExchange Group-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades IntercontinentalExchange Group-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die IntercontinentalExchange Group-Anteile bei 110.88 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hat, hat nun 0.902 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.43 USD, da sich der Wert einer IntercontinentalExchange Group-Aktie am 06.10.2026 auf 153.49 USD belief. Damit wäre die Investition 38.43 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte IntercontinentalExchange Group einen Börsenwert von 85.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IntercontinentalExchange Group Inc
Analysen zu IntercontinentalExchange Group Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer -- SMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken.