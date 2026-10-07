S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IntercontinentalExchange Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades IntercontinentalExchange Group-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die IntercontinentalExchange Group-Anteile bei 110.88 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hat, hat nun 0.902 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.43 USD, da sich der Wert einer IntercontinentalExchange Group-Aktie am 06.10.2026 auf 153.49 USD belief. Damit wäre die Investition 38.43 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte IntercontinentalExchange Group einen Börsenwert von 85.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch