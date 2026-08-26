IntercontinentalExchange Group Aktie 22339711 / US45866F1049
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Titel IntercontinentalExchange Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IntercontinentalExchange Group von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in IntercontinentalExchange Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das IntercontinentalExchange Group-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das IntercontinentalExchange Group-Papier bei 55.54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die IntercontinentalExchange Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.801 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 291.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161.78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 191.31 Prozent.
Insgesamt war IntercontinentalExchange Group zuletzt 91.38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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