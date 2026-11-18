Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Intercontinental Exchange-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Intercontinental Exchange-Papier an diesem Tag 54.82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.824 Intercontinental Exchange-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Intercontinental Exchange-Papiere wären am 17.11.2026 314.16 USD wert, da der Schlussstand 172.22 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 214.16 Prozent.

Am Markt war Intercontinental Exchange jüngst 99.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch