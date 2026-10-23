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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Interactive Brokers Group-Aktien gewesen.
Am 23.10.2021 wurden Interactive Brokers Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Interactive Brokers Group-Papier bei 18.62 USD. Bei einem Interactive Brokers Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 537.057 Interactive Brokers Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 44’189.04 USD, da sich der Wert eines Interactive Brokers Group-Papiers am 22.10.2026 auf 82.28 USD belief. Mit einer Performance von +341.89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Interactive Brokers Group belief sich zuletzt auf 38.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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