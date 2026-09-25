S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Interactive Brokers Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Interactive Brokers Group-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15.68 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63.765 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 89.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’727.40 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 472.74 Prozent.

Am Markt war Interactive Brokers Group jüngst 41.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch