S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Interactive Brokers Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2023 wurde die Interactive Brokers Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Interactive Brokers Group-Aktie bei 20.40 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investierten, hätten nun 490.136 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Interactive Brokers Group-Papiers auf 81.33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39’862.76 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 298.63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Interactive Brokers Group bezifferte sich zuletzt auf 37.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch