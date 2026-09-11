S&P 500-Titel Interactive Brokers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Interactive Brokers Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Interactive Brokers Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Interactive Brokers Group-Aktie bei 63.34 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 157.878 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (89.42 USD), wäre die Investition nun 14’117.46 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 41.17 Prozent.

Alle Interactive Brokers Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch