Am 20.11.2021 wurde die Interactive Brokers Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Interactive Brokers Group-Papier bei 18.64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Interactive Brokers Group-Aktie investierten, hätten nun 5.365 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 405.85 USD, da sich der Wert einer Interactive Brokers Group-Aktie am 19.11.2026 auf 75.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 305.85 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Interactive Brokers Group eine Börsenbewertung in Höhe von 34.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch